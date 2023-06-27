Кардиолог оценил влияние генетики на здоровье сердца

Врач-кардиолог, академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, д.м.н. Юрий Беленков рассказал о влиянии генетики на состояние сердца и сосудов.

В беседе с сайтом kp.ru во вторник, 27 июня, специалист указал на то, что у части людей имеется врожденная невосприимчивость к определенным лекарствам. В частности, некоторые пациенты никак не реагируют на аспирин, хотя это мощный препарат, эффективный для профилактики тромбозов.

Беленков объяснил, что у таких пациентов могут быть генетические особенности, из-за которых это лекарство не действует, в связи с чем назначаются другие препараты. Он отметил, что можно сделать генетический анализ, который достоверно покажет так называемые моногенные (врожденные) заболевания. В основном это редкие, орфанные патологии, пишет RT.

Кроме того, по словам специалиста, такие тесты с той или иной долей вероятности могут показать предрасположенность человека к некоторым заболеваниям. Результаты таких исследований могут убедить человека лучше следить за своим здоровьем, чаще проходить медосмотр, заниматься спортом, правильно питаться.

Также Беленков рассказал, возможно ли бороться с плохой наследственностью при помощи здорового образа жизни. По его словам, разовьется ли наследственное заболевание, будет зависеть от образа жизни и своевременного обследования у специалиста, сообщает телеканал «360».

В феврале к. м. н., врач терапевт-кардиолог высшей категории Константин Иванов перечислил риски сидячих профессий. По его словам, сидячий образ жизни чреват множеством заболеваний, среди которых недуги сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и ЖКТ, отмечает телеканал «Звезда». Специалист посоветовал офисным работникам чаще проверять здоровье и обращаться к профильному врачу при первых подозрениях.

В декабре прошлого года врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев Прокофьев указал на опасность самолечения некоторыми препаратами. По его словам, наиболее опасна передозировка жаропонижающими препаратами. Кроме того, сосудосуживающие капли при передозировке влияют на сердечно-сосудистую деятельность, повышают давление, усугубляя течение ринита, вызывая гипертрофию слизистой носа, пишет НСН.