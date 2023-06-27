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Зеленский подписал указ об увольнении главы «Укроборонпрома»

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Фото: commons.wikimedia.org/Alena journalist
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» согласно поданному заявлению», — сказано в документе.

Издание «Украинская правда» сообщало, что Гусев был снят с должности главы концерна из-за того, что под его руководством «Укроборонпром» «провалил ракетную программу».

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Накануне стало известно, что правительство Украины утвердило на должность нового руководителя концерна Германа Сметанина, который ранее руководил харьковским заводом имени Малышева.

Ранее, 25 мая, стало известно, что Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Причину, по которой Цюцюра был снят с должности, в документе не указали.

Масштабные кадровые перестановки проводились и в других украинских ведомствах после начала Россией спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. По мнению общественного деятеля и журналиста из Одессы Леонида Штекеля, главной причиной данных решений является усиливающаяся проблема коррупции.

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