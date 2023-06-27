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Австралийский генерал раскритиковал страну из-за недостаточной помощи ВСУ

Генерал Райан назвал Австралию банановой республикой из-за плохого оружия для ВСУ
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Фото: military-today
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Отставной генерал Мик Райан раскритиковал правительство Австралии из-за недостаточной, по его мнению, помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 27 июня, сообщает телеканал АВС.

«Правительство в значительной степени проигнорировало реальные требования Украины и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только банановая республика, а не такая передовая развитая страна, как Австралия», — заявил офицер в отставке.

«Политическая подоплека этого фарса очевидна»
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Ранее, 26 июня, правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). Канберра также предоставит Киеву артиллерийские снаряды калибром 105 мм, а также 10 млн австралийских долларов (около $6,6 млн) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое руководит Украинским гуманитарным фондом.

22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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