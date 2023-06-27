ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«По Лисичанску выпущено несколько ракет. Предположительно, это РСЗО HIMARS. Есть разрушения. Информация о жертвах устанавливается», — рассказал представитель силового ведомства ТАСС.

Ранее в этот же день оперативные службы сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли ночью населенные пункты Херсонской области. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.

Также в течение 26 июня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 47 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Днепрянам и Корсунке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.