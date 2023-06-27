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ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску

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Фото: Global Look Press
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«По Лисичанску выпущено несколько ракет. Предположительно, это РСЗО HIMARS. Есть разрушения. Информация о жертвах устанавливается», — рассказал представитель силового ведомства ТАСС.

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Ранее в этот же день оперативные службы сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли ночью населенные пункты Херсонской области. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.

Также в течение 26 июня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 47 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Днепрянам и Корсунке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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