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Два человека пострадали в результате стрельбы в Стокгольме

SVT: На севере Стокгольма во время перестрелки были ранены двое мужчин
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Фото: SVT/Kovan Alshawish
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На севере Стокгольма во время перестрелки были ранены двое мужчин, они доставлены в больницу. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил канал SVT со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Сообщение о двух хлопках поступило в полицию во вторник в 16:30 (17:30 по московскому времени. — Ред.). На месте происшествия были обнаружены двое взрослых мужчин с огнестрельными ранениями, оба были в сознании и разговаривали, передал телеканал слова пресс-секретаря стокгольмской полиции Хелены Бострём Томас.

Одной из жертв перестрелки является 20-летний мужчина, ранее уже сталкивавшийся с полицией. По информации SVT, у него есть связи с местной преступной сетью.

«Во вторник вечером полиция сообщила, что два человека задержаны и еще несколько доставлены на допрос», — говорится в новости.

SVT со ссылкой на показания свидетелей уточняет, что как минимум один человек уезжал с места происшествия на электросамокате.

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Ранее, 26 июня сообщалось, что в Эквадоре восемь человек погибли в результате перестрелки между преступными группировками.В эквадорской полиции отметили, что, вероятнее всего, произошло столкновение между местными бандами.

3 апреля 2022 года сообщалось, что в результате массовых столкновений в одной из тюрем Эквадора погибло 11 человек. Сообщалось, что 10 заключенных получили травмы. Кроме того, 52 человека смогли сбежать, однако большинство из них были пойманы полицией.

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