Мэр Новосибирска прокомментировал споры горожан об именах для белых медвежат

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал общественность принять имена, данные белым медвежатам из зоопарка имени Шило по итогам голосования. Свое мнение он озвучил в ходе аппаратного совещания в администрации города во вторник, 27 июня.

«Хочу напомнить всем, что почетный житель города Новосибирска Анна Кикина озвучила название и мы договорились, что эти имена полетят в космос. Поэтому надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении. Я думаю, что решение состоялось и уже менять его не стоит», — заявил мэр.

В свою очередь, вице-мэр Анна Терешкова обратилась с просьбой к директору зоопарка пересчитать голоса.

Детенышам белых медведей Кая и Герды дали имена Белка и Стрелка. Горожане же утверждают, что в голосовании лидировали другие имена, сообщает Sib.fm. Наиболее популярными вариантами пользователи соцсетей считают сочетания имен Нова и Сиба, Льдинка и Снежинка.

Как уточняет издание, в День города Новосибирска, 25 июня, имена медвежат озвучили мэр и космонавт Анна Кикина. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно было на официальном сайте зоопарка и его странице в соцсети «ВКонтакте».