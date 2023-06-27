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Мэр Новосибирска прокомментировал споры горожан об именах для белых медвежат

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал общественность принять имена, данные белым медвежатам из зоопарка имени Шило по итогам голосования. Свое мнение он озвучил в ходе аппаратного совещания в администрации города во вторник, 27 июня.

«Хочу напомнить всем, что почетный житель города Новосибирска Анна Кикина озвучила название и мы договорились, что эти имена полетят в космос. Поэтому надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении. Я думаю, что решение состоялось и уже менять его не стоит», — заявил мэр.

В свою очередь, вице-мэр Анна Терешкова обратилась с просьбой к директору зоопарка пересчитать голоса.

Детенышам белых медведей Кая и Герды дали имена Белка и Стрелка. Горожане же утверждают, что в голосовании лидировали другие имена, сообщает Sib.fm. Наиболее популярными вариантами пользователи соцсетей считают сочетания имен Нова и Сиба, Льдинка и Снежинка.

Как уточняет издание, в День города Новосибирска, 25 июня, имена медвежат озвучили мэр и космонавт Анна Кикина. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно было на официальном сайте зоопарка и его странице в соцсети «ВКонтакте».

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