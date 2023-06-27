Портрет кисти Климта продан на аукционе в ЕС за рекордные $108,7 млн

Портрет работы одного из самых ярких представителей австрийского модерна, художника и декоратора Густава Климта продан на аукционе в Лондоне за рекордную для Европы сумму в $108,7 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома Sotheby's.

Картина «Дама с веером», таким образом, стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на торгах в Европе. Климт работал над портретом в 1917–1918 годах.

Неизвестный покупатель предложил за него 85,3 млн фунтов стерлингов ($108,7 млн). По мнению искусствоведов, портрет не создавался на заказ и стал вариацией на любимую тему художника — образа «прекрасной венки».

На торгах также представили картины Эдварда Мунка, Сая Твомбли и других художников.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что на лондонском аукционе Sotheby’s Old Masters на продажу выставят картину нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса, последнее упоминание которой датируется 1730 годом.

Полотно выставят на продажу 5 июля за $7,6 млн.