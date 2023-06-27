США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов

Вашингтон дал согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом и ожидает от Москвы аналогичного подхода, заявил в ходе брифинга во вторник, 27 июня, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Запись брифинга опубликована на их официальном Youtube–канале.

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов и ожидаем, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов в отношении нашего посольства в Москве», — сказал он.

Миллер не стал уточнять, какое количество российских дипломатов покинет США.

Утром того же дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российский чартерный борт, направлявшийся в США и взбудораживший ряд инфоресурсов, действительно будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну. Захарова отметила, что речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе дипломатов, которые Вашингтон создал российским заграничным учреждениям.

16 января замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал о том, что США и Канада подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медобслуживание российских дипломатов. По его словам, это мешает адекватному функционированию посольств и вынуждает Москву иногда отвечать зеркальными мерами.

В тот же день Иванов рассказал, что Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в западных странах на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

1 января из США уехала очередная группа российских дипломатов из 30 человек, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Как 9 декабря заявил российский посол Анатолий Антонов, американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.