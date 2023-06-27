Футболистам в Италии запретили носить футболки с 88-ым номером

Итальянская федерация футбола (FIGC), министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам носить футболки с номером 88 с начала сезона 2023/24 из-за «антисемитской символики». Об этом в понедельник 27 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нововведение связанно с тем, что число 8 используется в неонацистских группах и символизирует закодированное приветствие. Клубы вынуждены изъять футболки из оборота. Решение также подразумевает остановку матчей чемпионата страны в случае нацистских лозунгов, хоров, актов и выражений антисемитской формы в ходе игры.

«Этим заявлением <…> мы еще раз подтверждаем, что наш спорт должен быть все более инклюзивным и в то же время удивительным средством позитивных сообщений. По этим вопросам мы не отступаем ни на дюйм, потому что доверие к футболу имеет прямое отражение в итальянском обществе», — подчеркнул президент Figc Габриэле Гравина.

В прошлом сезоне в Серии А под номером 88 на футболке играли четыре футболиста: Марио Пашалич, Тома Башич, Томас Ринкон и Матеуш Прашелик. А в 2000 году голкипер Джанлуиджи Буффон оказался в центре скандала, надев игровую майку с данным номером. Его выход спровоцировал протесты еврейской общины. Спортсмен сменил футболку, взяв 77-й.

19 июня в рамках борьбы с нацистской символикой Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в земле Баден-Вюртемберг потребовало убрать нацистских орлов с трех правительственных зданий. Сообщается, что это не первое нападение активистов на орлов. Ранее, 7 июня, генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представил законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или напоминающих ее вещей. В числе таких предметов встречаются, как правило, флаги, нарукавные повязки, футболки, и знаки.

В декабре 2022 года федеральный совет Швейцарии заявил, что полный запрет нацистской и расистской символики в Швейцарии может столкнуться с юридическими трудностями. На сегодняшний день в стране демонстрация запрещенных символов с цель пропаганды соответствующей идеологии является уголовно наказуемой.