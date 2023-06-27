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Трамп заявил о подконтрольности Байдена Китаю

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе потому что КНР диктуют ему действия. Об этом во вторник, 27 июня, заявил экс-американский лидер Дональд Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир.

«Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им», — заявил Трамп.

По его словам, если он одержит победу на выборах 2024 года, то потребует от Китая в течение 48 часов вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.

Источники американских СМИ сообщали, что с 2019 года КНР использовала военную базу на Кубе для сбора американских разведданных. МИД Кубы уже опроверг эту информацию. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби прокомментировал ситуацию и заявил, что информация «не соответствуют действительности».

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Ранее, 26 июня, телеканал CNN сообщил, что треть американцев не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа. Проведенный опрос показал, что доля тех, кто относится к Трампу и Байдену негативно (36%) выше, чем доля тех, кому больше нравится Трамп (33%) или Байден (32%).

25 апреля Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Он заявил, что у каждого поколения имеются моменты, когда нужно отстаивать демократию, и сейчас это время настало.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

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