Страны, которые ведут расследование диверсий на «Северных потоках», должны информировать Совет Безопасности ООН, заявил 27 июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что на заседании Совбеза Россия указывала на то, чтобы «власти Германии, Дании и Швеции информировали СБ ООН о ходе расследований». По его словам, этого до сих пор не было сделано.

«Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, и настаиваем, что наша страна, пострадавшая в результате этого преступления, должна получать информацию об этой ситуации, так же как Совет Безопасности (ООН)», — сказал Полянский.

Кроме того, он добавил, что Россия не даст замести под ковер тему диверсий на «Северных потоках» и снова поднимет ее на заседании в СБ ООН.

Накануне стало известно, что Россия запросила на 27 июня в Совбезе ООН новое обсуждение диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

16 июня Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят ФРГ, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он также напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico написала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщала, что ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов о намерениях Киева.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.