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В Каменске-Уральском открыли Центр прогресса бокса

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Фото: Федерация бокса России
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В Каменске-Уральском президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Герасимов во вторник, 27 июня, открыли Центр прогресса бокса «Витязь».

Церемонию также посетили такие спортсмены, как Александр Поветкин, Денис Лебедев, Егор Мехонцев, Александр Беспутин и др. Для всех гостей Герасимов и Кукарин провели экскурсию.

«Сегодня не просто праздник бокса, а праздник спорта. Спорт развивает характер, формирует человека как личность», — подчеркнул Кремлев.

В новом здании одновременно смогут тренироваться до 500 человек. Предполагается, что там можно будет проводить турниры любого уровня. Сердце «Витязя» — зал-арена на третьем этаже. Современное освещение и мультимедийное оборудование позволит проводить турниры любого уровня. В новом спортивном сооружении будут культивировать не только бокс, но и другие единоборства.

«Именно в таких небольших городах бокс и нужно развивать. Именно в таких городах и рождаются настоящие чемпионы», — считает чемпион Олимпийских игр по боксу Поветкин.

Мастер спорта по боксу и экс-чемпион UFC Петр Ян со своей стороны отменил важного того, что такие спортивные сооружения открываются в маленьких городах.

Сразу после церемонии открытия в Центре прогресса бокса стартовали поединки чемпионата УрФО. Победители в августе будут представлять федеральный округ на чемпионате России в Хабаровске.

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Ранее, 15 июня, министр спорта России Олег Матыцин на полях Петербургского международного экономического форума рассказал «Известиям», что страной была создана мощная система национального спорта.

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