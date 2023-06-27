Участники протестного движения облили краской штаб-квартиру Total в Лондоне

В Лондоне облили оранжевой краской здание штаб-квартиры Total. Экоактивисты движения Just stop oil таким образом выразили протест из-за проекта компании в Африке, передает телеканал «Известия». Total строит нефтепровод с месторождения в Уганде к экспортным терминалам Танзании. За полтора месяца протестов Just stop oil было задержано 86 активистов. Лондону это обошлось в $5,7 млн, а объем затраченного служебного времени полицейских превысил 13 тыс. смен.

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