Полиция Италии разыскивает нацарапавшего имена на стене Колизея туриста

Итальянская полиция разыскивает туриста, испортившего стену римского Колизея, археологического памятника I века, нацарапав на ней свое имя и имя своей подруги. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает Reuters.

Видео, на котором запечатлены действия туриста, опубликовали 24 июня в социальных сетях.

Собственное имя, а также имя своей подруги мужчина нацарапал ключом на внутренней стене древнеримского каменного амфитеатра Флавия. В процессе этого нарушитель улыбается, несмотря на выговоры с нецензурными словами от автора видео.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано призвал службы правопорядка отыскать нарушителя и наказать в соответствии с законом. Политик назвал порчу культурного памятника очень серьезным, недостойным признаком большой неучтивости.

Сотрудники Археологического парка Колизея 25 июня направили жалобу за повреждение амфитеатра в городское управление. Кроме того, еще три заявления по делу о порче фасада Колизея поступили за первые шесть месяцев 2023 года: одна в феврале и две в мае, добавляет ANSA.

В начале года, 2 января, группа итальянских экоактивистов облила оранжевой краской фасад здания сената республики в Риме. Участники акции, которых впоследствии задержала полиция, заявили, что причиной их действий стали «отчаяние из-за уже начавшегося климатического коллапса» и незаинтересованность политиков в решении вопросов климата.