Жителя Шахт заподозрили в убийстве мужчины из-за замечания

Правоохранители задержали жителя города Шахты, который убил мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом 27 июня говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области.

«По информации СУ СК России по региону, инцидент произошел в понедельник возле многоквартирного дома на улице Делегатской в Шахтах», — отметили в ведомстве.

Словесный конфликт «на почве личных неприязненных отношений» перерос в поножовщину. 29-летний подозреваемый несколько раз ударил 34-летнего потерпевшего ножом в грудь.

Пострадавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«После совершения преступления злоумышленник скрылся на своем автомобиле», — отметили следователи.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о мере пресечения.

В середине мая следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения в Каменском районе Ростовской области. Тогда 31-летний мужчина, находясь в лесополосе в хуторе Уляшкин, несколько раз выстрелил в родственников своей сожительницы.

В результате 51-летний отец и 33-летний супруг сестры женщины скончались на месте.