Жительница освобожденного города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Ольга Рудая в беседе с «РИА Новости» рассказала, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели ее казнить за пророссийские взгляды.

«В 2015 году соседка меня просто сдала. Она в принципе правду сказала, мы помогали ополчению в 2014 году, как только начиналось только все это, когда защита нашего Донбасса начиналась», — поделилась женщина.

После этого к ней пришли домой вооруженные боевики батальона «Луганск-1». Они повели расстреливать женщину на берег реки.

«Руки были на стяжке у меня, на хомутике, и они сказали смотреть в воду, слышу, передергивают затворы. Я им сказала: «В лицо стреляйте, или вам стыдно? Вы же всё равно меня убьете». Было очень страшно, не то что страшно, у меня шок был», — рассказала Рудая.

Как поделилась женщина, ее ударили по голове прикладом и она с завязанными руками упала в реку. Затем украинские боевики стреляли из автоматов по воде и ранили ее.

Рудую спасли местные жители, больше с этим батальоном она не пересекалась.

Ранее, 23 июня, житель ЛНР рассказал об угрозах от боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). По словам мужчины, его с женой выселили квартиры, в которой затем была оборудована огневая позиция ВСУ. Позже радикалы заподозрили горожанина в помощи Вооруженным силам РФ и собирались убить за это.

Ранее, 21 июня, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что суды Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приговорили к длительным срокам заключения более 30 боевиков ВСУ за преступления против мирного населения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.