Участок региональной дороги отремонтировали в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершили капитальный ремонт участка региональной трассы «Урал» Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка. Об этом сообщает областное правительство.

Речь идет об отрезке между селами Большая Чесноковка и Большая Раковка, который примыкает к сети дорог села Русская Селитьба. Его протяженность составляет 5,3 км.

Дорожники выполнили работы по рекультивации земель, укреплению обочин и откосов, ремонту полотна, пересечений и примыканий. Также на участке установили новые знаки, сигнальные столбики, ограждение, пишет НИА «Самара».

Как отмечает информагентство, это первый региональный объект, на котором в 2023 году завершились работы, выполненные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».