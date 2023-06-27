Министр обороны Кубы обвинил США в конфликте на Украине

Истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник, 27 июня, министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По его словам, Россию к началу спецоперации на Украине подтолкнуло желание США продолжить расширять НАТО. Он уточнил, что в этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который Америка старается распространить в Европе.

Министр также заметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций. По его словам, они противоречат Уставу ООН.

Встреча Шойгу с министром обороны Кубы состоялась 27 июня. По словам Шойгу, сегодня российско-кубинские отношения на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между странами.

В середине июня президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма. Он указал на отсутствие необходимости обсуждать особый союзнический и долговременный характер отношений двух государств.