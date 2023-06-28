Налоговый зачет

Минфин обновил список стран, которые предоставляют льготный режим налогообложения или не раскрывают информацию о проведении финансовых операций. Перечень пополнился более чем в два раза — с 40 стран до 91. Для чего это нужно и чем грозит российскому бизнесу?

В российский список стран-офшоров добавятся страны ЕС и государства, признанные недружественными. Среди них: Австралия, Венгрия, Ирландия, Дания, Норвегия, Латвия, Албания, Исландия, Южная Корея, США, Великобритания, Украина, Финляндия, Тайвань, Япония и прочие. Об этом говорится в приказе Минфина от 05 июня 2023 года № 86Н, который вступит в силу 1 июля 2023 года.

Перечень резко прирос за счет государств, которые внесли Россию в черный список ЕС в феврале. Причем претензии носили формальный характер — камнем преткновения стали налоговые особенности на островах Русский и Октябрьский.

Фактически это означает отказ от обмена финансовыми и налоговыми данными между РФ и странами ЕС. Станет невозможным взаимный учет расходов в сделках. Усилится и мониторинг трансакций между резидентами Евросоюза и России, а аудиторские риски для европейских налогоплательщиков при оценке сделок с участием российских компаний и физлиц будут завышены.

Полагаю, что пополнение списка офшорных стран — закономерный ответ на это и другие решения.

Офшорными в традиционном понимании пополнившие перечень страны назвать никак нельзя. Обычно в офшоры выводят капитал, чтобы сэкономить на налогах. Понятно включение в список стран, откуда недополучает деньги российский бюджет. К примеру, Белиз со ставкой 1,75%.

Но смотрите — по ряду включенных в перечень стран ставка по налогу на прибыль выше, чем в России: в Австралии она составляет 30%, в Греции и Италии — 22%, в США — 21%, в Южной Корее — 27,5%, в Японии — до 40%.

Чисто экономически, с точки зрения уплаты налогов, выводить компании в эти страны невыгодно. В России, напомню, ставка по налогу на прибыль на основной системе — 20%.

Поэтому причина, вероятно, не в доначислении налогов и не в том, чтобы вернуть доходы российских предпринимателей и их самих на родину, а исключительно в политических аспектах. Кстати, вот уже полтора года как наметилась тенденция перевода активов в Россию — изменился деловой климат, и уговаривать дополнительно не пришлось.

Таким образом, под ограничения попали не столько офшорные зоны, сколько государства, политически противостоящие России в обострившихся международных отношениях. И это один из способов ответить на давление.

Насколько это вообще реально? Проанализируем возможные положительные и отрицательные последствия.

Среди позитивных итогов расширения списка эксперты называют перевод структур в российскую юрисдикцию. Ожидать от законодательства недружественных стран приятного в отношении российского бизнеса не приходится, потому что одни ограничения ведут за собой ответные — и так может продолжаться очень долго. Нет и иллюзий по поводу временности санкций: вводить ограничения проще, чем снимать их. При этом государственная казна пополнится налогами, которые недополучат бюджеты недружественных стран.

Второй плюс — отмашка для российского бизнеса открывать филиалы и представительства в странах дружественных. Главным образом, в Китае. Так, в перечне пока находятся Объединенные Арабские Эмираты, но, скорее всего, их исключат из-за тенденции к сближению. Официальной причиной станет введение налога на прибыль.

И третье — объявлено, что частных лиц изменения не затронут. На доходы от продажи акций иностранных компаний, которые физлицу до того принадлежали более пяти лет, действует освобождение от уплаты НДФЛ. С 1 июля резидент РФ был обязан заплатить налог на доход от реализации акций компаний-эмитентов, зарегистрированных в офшорной зоне. (п. 4 ст. 284.2 НК РФ.) Но планируется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, и физлица не пострадают.

Перечислю и возможные отрицательные последствия для юрлиц.

Во-первых, в последующем возможна приостановка отдельных статей Соглашения об избежании двойного налогообложения, или СИДН. Согласно документу, государства обмениваются информацией по уплаченным бизнесом налогам, действуют механизмы взаимозачета. Если прекратится действие СИДН, компании окажутся вынужденными платить налоги в бюджеты обеих стран присутствия. Да, никто напрямую не запрещает иметь филиал в иностранном государстве, но, скорее всего, это станет невыгодно.

Во-вторых, очевидно усилится комплаенс, поскольку все сделки между физлицами и юрлицами из России и государств из перечня попадут под контроль автоматически. При этом суммы контрактов значения не имеют. (Пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ.)

В-третьих, если дочерняя организация в стране, попавшей в перечень, передаст имущество или имущественные права материнской организации безвозмездно, компания должна будет заплатить налог на прибыль. Освобождения больше не будет. Доля владения (даже свыше половины акций компании) при этом не важна. (Пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.)

В-четвертых, перестанет действовать нулевая ставка по налогу на прибыль для дивидендов, которые распределила иностранная дочка российской компании в пользу материнской организации. (П. 3 ст. 284 НК РФ.) Решение о распределении должно быть зафиксировано не ранее 1 июля 2023 года.

И, наконец, исчезнет возможность применения ставки по налогу на прибыль 0% от продажи акций компаний — резидентов стран из обновленного списка Минфина. (П. 4.1 ст. 284 и ст. 284.2 НК РФ.) Это коснется и международных холдингов (Ст. 284.7 НК РФ.)

Перевесят ли негативные последствия положительный эффект от ожидаемого прилива налоговых поступлений, покажет время.

Автор — председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по налоговой политике и аудиту, генеральный директор ГК «ЮрКомКомпани»

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