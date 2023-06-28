Сиквел «Дюны» назван самой ожидаемой экранизацией у российских зрителей

Книжный сервис «Литрес» и онлайн-кинотеатр «Иви» провели совместный опрос и узнали, что самой ожидаемой книжной экранизацией в 2023 году зрители назвали фильм «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева. Результаты исследования есть 28 июня в распоряжении «Известий».

В список самых ожидаемых экранизаций, помимо «Дюны-2» попали «Мастер и Маргарита» — за нее отдали голоса чуть больше трети (34%) пользователей, и третий сезон сериала «Ведьмак» (28% голосов). На четвертом месте фантастическая лента-приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (27%) и на пятом месте «Вилли Вонка» (25%) с Тимоти Шаламе в главной роли.

В Топ-10 также вошли второй сезон сериала «Благие знамения» основанного на одноименном юмористическом фэнтези Нила Геймана и Терри Пратчетта, российская экранизация по мотивам книг Майка Омера «Внутри убийцы» и фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

После опроса выяснилось, что 97% пользователей считают необходимым создавать экранизации, 94% любят проводить время за просмотром такого контента, а у 73% после финальных титров возникает желание прочесть или прослушать книгу.

Половина респондентов также ответила, что им нравится видеть любимых героев в лице знаменитых актеров, а 44% ценят «вызванную мотивацию к знакомству с оригинальной историей».

Главным преимуществом книжных экранизаций больше половины пользователей (60%) назвали возможность взглянуть на хорошо известный сюжет с другого ракурса.

Ранее, 23 июня, «Литрес» назвал самое популярное произведение в жанре «антиутопия». Им стал последний роман Джорджа Оруэлла «1984».