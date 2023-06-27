Сотни жителей Вашингтона устроили протест на фоне высоких цен на жилье

Несколько сотен человек во вторник, 27 июня, вышли на марш в Вашингтоне. Они протестуют против высоких цен на жилье.

Местные жители организованной колонной проходят мимо расположенных в даунтауне офисов крупнейших агентств недвижимости, информирует корреспондент «РИА Новости». Многие идут с плакатами в руках, скандируют лозунги и бьют в барабаны.

В городе по всему маршруту колонны дежурят полицейские, шествию они не препятствуют. Корреспондент отметил, что мероприятие проходит спокойно, без инцидентов и задержаний.

На востоке Германии в Лейпциге в сентябре прошлого года прошли акции протеста, несколько тысяч участников выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие. Протесты были организованы Левой партией и ультраправой «Альтернатива для Германии». По призыву левых вышли от 3 тыс. до 4 тыс. человек.