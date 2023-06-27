Правительство Украины объявит выговор Кличко из-за состояния бомбоубежищ в Киеве

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в городе. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале «Правительственного портала».

Кроме того, в списке тех, кому объявят выговор числятся главы администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов Киева.

В начале июня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве.

При этом Зеленский со своей стороны заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища.

Позднее, 5 июня, министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической. Он заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям. По его данным, из 1849 убежищ 1011 готовы для использования, 596 непригодны, а еще 242 не смогли открыть или оценить готовность.

Данный вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В частности, в ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.