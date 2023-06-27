Реклама
Прямой эфир
Авто
Седан Kaiyi E5 получил новую базовую комплектацию на российском рынке
Мир
На Украине признали незаконность действий минкультуры в Киево-Печерской лавре
Мир
Временного поверенного в делах Израиля в РФ вызвали в МИД России
Мир
США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20
Мир
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Мир
Жители Украины попросили Зеленского разорвать дипотношения с Белоруссией
Мир
Лукашенко пообещал отстаивать с Путиным «то, что положено по Конституции»
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску
Мир
Эксперт допустил намеренное «состаривание» танков НАТО для Киева
Спорт
«Клермон» выкупил у «Спартака» защитника Кофрие
Происшествия
Трое украинских диверсантов уничтожены при попытке вылазки в Белгородскую область
Мир
Спасатели обнаружили тело погибшего при взрыве дома в Париже 21 июня
Мир
Лукашенко назвал главное условие для Пригожина
Сюжет:

Правительство Украины объявит выговор Кличко из-за состояния бомбоубежищ в Киеве

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в городе. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале «Правительственного портала».

Кроме того, в списке тех, кому объявят выговор числятся главы администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов, а также первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов Киева.

Без бензина, йода и овощей: киевляне рассказали о жизни в городе
Украинские власти заявили о завершении оборонительной операции в украинской столице и усилили присутствие теробороны

В начале июня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве.

При этом Зеленский со своей стороны заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища.

Позднее, 5 июня, министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической. Он заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям. По его данным, из 1849 убежищ 1011 готовы для использования, 596 непригодны, а еще 242 не смогли открыть или оценить готовность.

Данный вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В частности, в ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023