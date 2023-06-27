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Путин: Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, на встрече с военнослужащими.

«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780», — отметил он.

Также президент отметил, что за последнюю неделю на Ореховском направлении, которое украинская сторона считает главным, противник утратил 41 танк и 102 бронемашины.

«Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», — сказал Путин.

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22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако и киевский режим, и его западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось. При этом, как заявлял президент России 13 июня, ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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