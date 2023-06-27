Лукашенко пообещал отстаивать с Путиным «то, что положено по Конституции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что и он, и российский лидер Владимир Путин будут жестко отстаивать «то, что положено по Конституции». Его слова приводит белорусское агентство БелТА 27 июня.

Лукашенко также призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным.

«Мы, я не раз это говорил, я и Путин — поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции», — заявил белорусский лидер.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на высокую оценку Путиным помощи со стороны Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что проделана огромная работа рядом лиц во избежание наихудшего сценария.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.