Временного поверенного в делах Израиля в РФ вызвали в МИД России

Временный поверенный в делах Израиля в России Роен Краус был приглашен в МИД РФ из-за высказываний израильского посла на Украине Михаила Бродского. Об этом говорится в распространенном 27 июня сообщении на сайте российского дипведомства.

В министерстве Ронену указали на важность усилий против попыток обелить нацизм.

При этом временному поверенному напомнили в министерстве, что Россия и Израиль сделали много для отпора переписыванию истории и прославлению нацистов.

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