Лукашенко допустил, что при разрушении РФ под ее обломки попадут и другие страны

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил, что если рухнет Россия, то под ее обломками окажутся и Белоруссия, и ряд других стран постсоветского пространства.

«Нет в этом деле героев. <…> Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры. Поэтому никто себя здесь героем не считает. Да, мы остановили плохое развитие событий. Возможно, чудовищное событие. <…> Если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории», — приводит его слова агентство БелТА.

По слова Лукашенко, он потребовал, чтобы все войска были приведены в полную боевую готовность.

«Всякое может быть. И [поручил] позвонить [главе Минобороны РФ Сергею] Шойгу, спросить, что надо. Мы союзники. Остаться в стороне не можем», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что он остался очень доволен действиями силовиков в Белоруссии, как они разворачивались на фоне ситуации в России.

«Мы очень быстро поняли, что происходит, и были готовы действовать», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко считает Россию союзником.

«Даже станкостроение, которое у нас не на американском уровне, но на приличном. <…> Россия готова покупать и платит деньги. Согласились, что мы за газ их и нефть будем рассчитываться российским рублем. То есть мы зарабатываем рубль. Нам уже доллар не надо там где-то искать, менять», — подчеркнул он.

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