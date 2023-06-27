Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области, сообщили 27 июня оперативные службы.

Источник «Известий» сообщил, что ориентировочно в 17:00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны украинской армии.



Информация уточняется.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли ночью населенные пункты Херсонской области. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.



Также в течение 26 июня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 47 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Днепрянам и Корсунке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.