Минобороны Болгарии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

Болгарский пакет военной помощи Украине не включает в себя тяжелую технику и авиацию, заявил журналистам министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во вторник, 27 июня.



«Как и в первом случае, список является конфиденциальным. Я могу сказать, что мы не даем авиацию и тяжелую бронетехнику. Я не буду комментировать дальше», — отметил он.



Ранее, 21 июня, стало известно, что минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи Украине. Сообщалось, что по объему и видам вооружений этот транш будет сопоставим с первым пакетом.

18 января вскрылась информация о тайных поставках Болгарией оружия Украине. София еще весной 2022 года помогла Киеву, отправив горючее и боеприпасы, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждались. При этом Болгария с начала проведения СВО старалась подчеркнуть, что не вооружает украинские войска.

9 декабря 2022 года парламент Болгарии утвердил первый с начала СВО пакет военной помощи Украине. Список поставляемого оружия был засекречен, но Reuters со ссылкой на правительственных чиновников сообщило, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.