Суд оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа еще на 4 млрд рублей

Американская корпорация Google оштрафована мировым судом Пресненского района Москвы, передает 27 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Штраф составляет 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного штрафа.

«Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного», — отмечено в сообщении.

В ноябре минувшего года арбитражный суд столицы отказал Google в иске, в котором ее представители запросили отменить наложенный штраф в 2 млрд рублей, предъявленный ФАС в связи с непрозрачными и необъективными правилами блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube.

Кроме того, ФАС РФ оштрафовала Google на 2 млрд рублей в июле 2022 года в рамках ч. 2 ст. 14.31 КоАП России. Компания была обязана оплатить штраф за два месяца. В мае Google оспорила решение ФАС.