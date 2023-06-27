Премьер-министр Болгарии Николай Денков предложил президенту Румену Радеву принять меры против партии «Возрождение», которую он обвиняет в призывах к насилию и беспорядками. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает Sofia Globe.

Денков, критикуя партию, утверждает, что лидер «Возрождения» Костадин Костадинов и депутат парламента от партии Эмиль Янков публикуют посты в социальных сетях, которые угрожает демократическому сообществу.

Кроме того, члены «Возрождения» 21 мая приняли участие в марше за мир и нейтралитет, во время которого забросали Дом Европы – офисы Европейского парламента и Европейской комиссии в Софии – красной краской. По этому делу было начато расследование в связи с обвинениями в хулиганстве, однако более месяца спустя никаких результатов не объявили. Еще одно разбирательство начали после того, как небольшая толпа, включавшая в себя несколько человек в футболках «Возрождение» помешала запланированному на 11 июня показу фильма «Близко» в рамках кинофестиваля «София Прайд».

«Такого рода акции «Возрождение» начали проводить два года назад. В прошлом месяце мы стали свидетелями активизации этой агрессии, в том числе с публикациями лидера партии в социальных сетях, с насилием, имевшим место на улице, а также с незаконным запретом депутатам выступать с трибуны Национального собрания» – заявил он.

Политик также обвиняет членов партии в «войне с европейскими ценностями» и противоправных действиях, уточнил лидер «Возрождения» Костадинов в интервью ТАСС. Он добавил, что болгарское правительство находится под влиянием американского посольства и может превратить страну во «вторую Украину».

Ранее, 19 июня, другая пророссийская партия – оппозиционное объединение «Шор» – была признана незаконной в Молдавии. Так страна стала первой в Европе, где власти ликвидируют оппозиционную партию. До этого, 15 мая, политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что партии «Шор» инкриминируют хорошее отношение к России, в то время как в Молдавии есть еще более крупная пророссийская сила — «Блок коммунистов и социалистов».