С начала так называемого контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Об этом 27 июня на встрече с летчиками в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что озвучивает информацию по уточненным сведениям.

«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин — 780», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что на ореховском направлении, которое ВСУ считают главным, за неделю противник потерял 260 единиц техники. Он отметил, что в это число вошел 41 танк и 102 бронемашины.

«Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», — добавил он.

Ранее, 22 июня, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако и киевский режим, и его западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось.

При этом, как заявлял Путин 13 июня, ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.