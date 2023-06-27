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Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы на территорию РФ из Монголии

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Фото: Global Look Press/Li Zhipeng
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Риск завоза чумы на территорию России из Монголии исключен, обеспечены все профилактические меры. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, случай заболевания был зафиксирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии.

«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания <...> исключен», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ситуация находится на строгом контроле службы. Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что, согласно данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы.

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Ранее, 23 июня, сообщалось о выявлении 137 природных очагов чумы в Монголии в граничащих с Россией регионах. В зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

Тогда же Роспотребнадзор опубликовал постановление главы ведомства и главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, согласно которому властные органы субъектов России и медицинские организации обязаны обеспечить готовность профилактических мер с учетом эпидемических рисков активности природных очагов заболевания.

В Роспотребнадзоре наряду с этим отметили, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года.

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