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В Краснодаре мужчину убило молнией на территории овощной базы

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Житель Симферополя погиб в Краснодаре в хуторе Ленина из-за удара молнии в голову на овощной базе, сообщили 27 июня в Telegram-канале регионального УМВД.

По данным «Известий», погибшему было 49 лет. Он приехал в Краснодарский край из Симферополя, чтобы закупиться овощами и фруктами для дальнейшей торговли в Крыму. На кадрах видно, как молния попала мужчине в голову и он упал.

«От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

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Ранее, 11 июня, в Адыгее в районе Абадзешского перевала в туристку из Новороссийска ударила молния, в результате чего она скончалась.

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