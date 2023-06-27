Спасатели обнаружили тело погибшего при взрыве дома в Париже 21 июня

Спасатели обнаружили тело человека, погибшего при взрыве в школе дизайна в центре Парижа 21 июня. Об этом сообщил 27 июня телеканал BFM.

Тело пока не опознано. Единственной пропавшей без вести была 57-летняя педагог учебного заведения.

Разборы завалов продолжаются.

Ранее, 22 июня, живым был обнаружен человек, ранее считавшийся пропавшим без вести после взрыва. Мужчина был госпитализирован, о его состоянии не сообщалось

В тот же день сообщалось, что утром еще один человек, который мог быть на месте происшествия, не вышел на связь и может также считаться пропавшим без вести.

21 июня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 37, 33 из которых находились в тяжелом состоянии и четыре — в критическом.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жертвам инцидента и их семьям.

Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск) 21 июня в старинном четырехэтажном здании на улице Сен-Жак, где располагалась школа дизайна. Примерно в 19:00 (20:00 мск) пожарные локализовали возгорание на месте взрыва.