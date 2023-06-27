Умер актер из «Санта-Барбары» Николас Костер

Сыгравший роль Лайонела Локриджа в культовом сериале «Санта-Барбара» Николас Костер скончался 26 июня в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Диннин Костер.

Причина смерти актера не уточняется.

«Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице», — написала дочь Костера.

Известно, что у актера осталось трое детей. В 2013 году он женился на своей поклоннице из России Елене Бородулине, сообщает «Газета.RU».

Костер исполнил роли в 150 проектах, среди которых «Молодой папа», «Аферист», «Другой мир», «Полицейский отряд!», «Американская история преступлений».

Николас Костер родился в 1933 году в Лондоне. Там же изучал актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства. После выпуска играл на сцене в Лондоне и на Бродвее. На экране он дебютировал в 1953-м.