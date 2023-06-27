Седан Kaiyi E5 получил новую базовую комплектацию на российском рынке

Собранные на калининградском заводе «Автотор» седаны Kaiyi E5 скоро появятся в ассортименте российских дилеров в новой базовой версии Comfort, сообщает 27 июня, во вторник, официальный сайт Kaiyi.

Продажи автомобилей в версии Comfort поступят в продажу, цена на них пока не озвучивается, однако стоимость Kaiyi в других комплектациях начинается от 1,96 млн рублей.

Kaiyi E5 в комплектации Comfort будет продаваться с полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с пятиступенчатой «механикой». Разгон до 100 км/ч занимает у E5 9,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

Базовая версия седана отличается от остальных камерой заднего вида вместо камеры кругового обзора, 16-дюймовые колесные диски вместо 17-дюймовых, монохромный дисплей бортового компьютера диагональю 3,5 дюйма вместо цветного 7-дюймового. Также в комплектации Comfort нет таких опций, как люк с электроприводом, беспроводная зарядка для мобильных устройств, атмосферное освещение интерьера и датчик дождя.

27 июня китайский производитель Geely объявил о начале продаж на российском рынке новой версии кроссовера Atlas Pro. Главное отличие новой версии ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.