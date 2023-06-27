Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

Некачественные линзы солнцезащитных очков могут навредить глазам. Об этом 27 июня сообщила офтальмолог ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE Татьяна Шилова.

Она порекомендовала выбирать солнцезащитные очки в салонах оптики, потому что защитная способность таких линз соответствует заявленной.

«Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — рассказала Шилова «Газете.Ru».

Еще одним вариантом защиты глаз от ультрафиалета могут стать специализированные контактные линзы. Они могут пригодиться людям с близорукостью или дальнозоркостью, которым неудобно постоянно носить очки.

По словам Шиловой, подбирать линзы с УФ-защитой лучше на приеме у врача, однако они могут защитить только роговицу и более глубокие структуры глаза, но не конъюнктиву. Поэтому такие линзы лучше использовать только с широкополой шляпой или солнцезащитными очками.

Врач посоветовала не пренебрегать защитой глаз от солнца летом, потому что последствия от воздействия солнца на глаза могут быть разными: от боли и слезотечения до полной потери зрения.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова 8 июня также сообщила, что ношение солнцезащитных очков летом может помочь снизить риски развития рака. Специалист предупредила, что защищать глаза будут только те очки, которые продаются в салонах оптики, поскольку оснащены фильтрами от УФ-излучений.