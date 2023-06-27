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Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

Офтальмолог Шилова: темные линзы плохого качества вредят глазам
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
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Некачественные линзы солнцезащитных очков могут навредить глазам. Об этом 27 июня сообщила офтальмолог ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE Татьяна Шилова.

Она порекомендовала выбирать солнцезащитные очки в салонах оптики, потому что защитная способность таких линз соответствует заявленной.

«Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — рассказала Шилова «Газете.Ru».

Еще одним вариантом защиты глаз от ультрафиалета могут стать специализированные контактные линзы. Они могут пригодиться людям с близорукостью или дальнозоркостью, которым неудобно постоянно носить очки.

По словам Шиловой, подбирать линзы с УФ-защитой лучше на приеме у врача, однако они могут защитить только роговицу и более глубокие структуры глаза, но не конъюнктиву. Поэтому такие линзы лучше использовать только с широкополой шляпой или солнцезащитными очками.

Врач посоветовала не пренебрегать защитой глаз от солнца летом, потому что последствия от воздействия солнца на глаза могут быть разными: от боли и слезотечения до полной потери зрения.

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Врач-офтальмолог Валентина Меркулова 8 июня также сообщила, что ношение солнцезащитных очков летом может помочь снизить риски развития рака. Специалист предупредила, что защищать глаза будут только те очки, которые продаются в салонах оптики, поскольку оснащены фильтрами от УФ-излучений.

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