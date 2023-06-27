Эксперты оценили инициативу создания страховой компании для работы в новых регионах

Рынок страхования в новых регионах проходит активную стадию становления, рассказал «Известиям» 27 июня директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, комментируя предложение депутатов создать государственную страховую компанию для работы в новых субъектах РФ и в Крыму.

«Чем больше российских компаний начнут предлагать свои услуги в новых российских субъектах, тем лучше будут условия для формирования конкурентной среды и развития страхового рынка в целом», — считает Назаров.

Он отметил, что блок работы «ПСБ Страхования» будет посвящен взаимодействию с новыми регионами — так, уже запущены продажи страховых полисов ОСАГО на этих территориях по партнерской схеме.

В свою очередь, руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев заявил, что пока на новых территориях отсутствует необходимая инфраструктура, которая позволила бы страховщикам вести страховую деятельность.

Он напомнил, что до 1 января 2024 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях не применяется законодательство РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«В связи с этим до 1 января 2024 года для эксплуатации транспортных средств на территории указанных регионов не требуется приобретать полис ОСАГО, а урегулирование споров, связанных с причинением вреда в результате ДТП, осуществляется без участия страховых организаций», — уточнил Фомичев.

Вместе с тем, по его словам, если автовладельцы, проживающие в этих регионах, планируют использовать транспортное средство на территории других российских субъектов страны, федеральные конституционные законы предписывают приобретать полис ОСАГО.

«Заключить договор ОСАГО можно со страховыми организациями, являющимися членами Российского союза автостраховщиков», — подчеркнул эксперт.

Также он объяснил, что на территории Крыма работают несколько страховщиков через систему «Е-Гарант», что позволяет оформлять электронные полисы ОСАГО.

«Соответственно, для жителей четырех новых территорий, возможно, будет открыта аналогичная схема оформления полисов ОСАГО», — заключил Фомичев.

Ранее в этот день сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой создать специальную государственную страховую компанию для работы в новых регионах РФ, а также в Крыму. Для начала она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности.

В Центробанке также отметили, что обсуждают с Минфином возможные варианты стимулирования развития страхования на этих территориях. Разрабатывается нормативно-правовая база для реализации продаж ОСАГО.