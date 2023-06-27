Реклама
Прямой эфир
Авто
Седан Kaiyi E5 получил новую базовую комплектацию на российском рынке
Мир
На Украине признали незаконность действий минкультуры в Киево-Печерской лавре
Мир
США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20
Мир
Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16
Мир
Илон Маск назвал безумием и жестокостью слова сенатора Грэма об убийстве русских
Мир
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Экономика
Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым
Мир
Лукашенко призвал не бояться прихода сотрудников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Мир
Путин сообщил о потере Киевом 259 танков с начала контрнаступления
Происшествия
Трое украинских диверсантов уничтожены при попытке вылазки в Белгородскую область
Армия
Путин заявил о необходимости боевого опыта для руководства ВС РФ
Мир
Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки

СМИ узнали о продлении полномочий главы НАТО Столтенберга еще на один год

0
Фото: ТАСС/IMAGO/M. Popow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будут продлены еще на один год. Об этом 27 июня объявил портал Euractiv.

Источники издания сообщили, что мандат будет продлен уже 28 июня.

«Небезопасно менять капитана во время шторма», — заявил Euractiv высокопоставленный представитель НАТО.

Отмечается также, что ни одному потенциальному преемнику, таким как премьер-министру Дании Метте Фредериксену, министру обороны Великобритании Бену Уоллесу или премьер-министру Испании Педро Санчесу, не удалось заручиться поддержкой среди стран НАТО.

Поисковые заботы: НАТО ищет и пока не находит нового генсека
Кто входит в число фаворитов на руководство альянсом и почему

Ранее, 21 июня, Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего главы альянса. Он предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра.

До этого, 18 июня, журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023