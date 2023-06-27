СМИ узнали о продлении полномочий главы НАТО Столтенберга еще на один год

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будут продлены еще на один год. Об этом 27 июня объявил портал Euractiv.

Источники издания сообщили, что мандат будет продлен уже 28 июня.

«Небезопасно менять капитана во время шторма», — заявил Euractiv высокопоставленный представитель НАТО.

Отмечается также, что ни одному потенциальному преемнику, таким как премьер-министру Дании Метте Фредериксену, министру обороны Великобритании Бену Уоллесу или премьер-министру Испании Педро Санчесу, не удалось заручиться поддержкой среди стран НАТО.

Ранее, 21 июня, Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего главы альянса. Он предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра.

До этого, 18 июня, журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.