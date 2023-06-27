Овчарка напала на подростка в парке Москвы

Овчарка напала на 13-летнюю девочку в парке в Москве. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 26 июня. Школьница Надежда Ш. направлялась в поликлинику через Гончаровский парк.

В какой-то момент к ней на встречу выбежала немецкая овчарка без намордника. Собака слегка поцарапала палец подростку и стала тянуть за рукав. К девочке подбежал 34-летний хозяин овчарки Евгений Ф., он отвел собаку в сторону от ребенка.

Брат Надежды сообщил о произошедшем в полицию. Проводится проверка.

25 июня в городе Бийск Алтайского края собака породы алабай набросилась на школьника, который рыбачил на берегу реки. После нападения 14-летний подросток самостоятельно добрался до дома, родители вызвали скорую помощь. Мальчик получил рану в области левого предплечья. Позднее алабай был пойман полицейскими.