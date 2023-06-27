YouTube удалил три канала о жизни в КНДР во избежание санкций США

Американский видеохостинг YouTube удалил три канала о жизни в КНДР, которые ранее заблокировали власти Южной Кореи по запросу разведки страны, чтобы не нарушать санкции США против Северной Кореи. Об этом 27 июня сообщило агентство Reuters.

«После проверки и в соответствии с нашей политикой мы прекратили работу трех каналов, о которых нам сообщили», — сказал представитель видеохостинга.

Уточняется, что решение об удалении каналов приняли для соблюдения законов США и торговых правил.

На каналах англоговорящие молодые женщины, в том числе 11-летняя девочка, утверждали, что предлагают независимый взгляд на повседневную жизнь в Северной Корее. Зрителям они представлялись блогерами.

Одна из девушек, назвавшаяся Сонг А, рассказала о посещении аквапарков, школе и чтении книг о Гарри Поттере.

Во время пандемии COVID-19 она выпустила видео, якобы снятое во время самоизоляции, где высоко оценила действия властей Северной Кореи на распространение вируса.

Ранее, 25 июня, в КНДР заявили, что агрессивные действия США, включающие проведение военных учений с Южной Кореей, обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

Ранее, 2 июня, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР.

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.