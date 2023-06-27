Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов

Летящий в сторону США самолет будет вывозить российских дипломатов. Об этом 27 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе дипломатов, которые Вашингтон создал российским заграничным учреждениям.

Ранее в этот день стало известно, что пассажирский самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» летит в Вашингтон из Москвы.

16 января замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал о том, что США и Канада подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медобслуживание российских дипломатов. По его словам, это мешает адекватному функционированию посольств и вынуждает Москву иногда отвечать зеркальными мерами.

В тот же день Иванов рассказал, что Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в западных странах на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

1 января из США уехала очередная группа российских дипломатов из 30 человек, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Как 9 декабря заявил российский посол Анатолий Антонов, американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.