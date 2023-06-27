В России стартовали продажи 150-сильной версии Geely Atlas Pro

Китайский производитель Geely объявил о начале продаж на российском рынке новой версии кроссовера Atlas Pro, сообщает 27 июня, во вторник, пресс-служба компании.

Atlas Pro в новом исполнении получился дешевле тех версий, которые уже продаются в России. Например, цены на модель начинаются от 2 138 990 рублей с учетом специальных условий на покупку автомобиля. В ином случае ценник составляет от 2 688 990 рублей.

Главное отличие новой версии ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.

Российские дилеры 27 июня представили среднеразмерный кроссовер Toyota Venza 2023 года выпуска. Автомобиль создан на одной платформе с Toyota Camry и RAV4. Venza оборудован двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. в паре с бесступенчатым вариатором с приводом на переднюю ось.