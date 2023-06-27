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На Украине признали незаконность действий минкультуры в Киево-Печерской лавре

Минкультуры Украины признало, что власти действуют в Киево-Печерской лавре без решения суда
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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Власти Украины возвращают Киево-Печерской лавре «украинскую идентичность», не дожидаясь решения суда или принятия закона, разрешающего подобные действия. Об этом во вторник, 27 июня, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко в эфире телеканала «Рада».

«Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает на Украине работу религиозных организаций с центрами управления в Москве, мы начали работу по поводу того, чтобы лавра начала возвращать для себя украинскую идентичность», — указал он.

Министр утверждает, что перевод в управление государства объектов Нижней лавры, находящейся в ведении Украинской православной церкви (УПЦ), продолжается.

Отмечается, что в Киево-Печерской лавре начинают проводить экскурсии и культурные мероприятия, возобновляется сотрудничество с туристическими компаниями.

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Накануне, 26 июня, власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). От УПЦ требуют подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, направить их архиереям и клирикам и обнародовать эти сообщения. Помимо этого, необходимо официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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