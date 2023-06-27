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При обрушении многоэтажного дома на севере Египта погибли три человека

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Фото: Global Look Press/Mohamed Ahmed
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Тела трех человек извлекли из-под завалов 13-этажного здания, обрушившегося в египетской Александрии, сообщила газета «Аль-Ахрам» 27 июня.

Четырех человек, которые получили легкие травмы, уже выписались из больницы. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Как отмечает издание со ссылкой на губернатора Александрии Мохаммеда эль-Шерифа, предварительно, причиной обрушения стало нарушение регламента строительных работ на первом и последних этажах дома. Так, один из жителей снес несколько несущих стен, а другой построил дополнительный этаж. Жильцы при этом неоднократно жаловались на многочисленные нарушения, однако местная администрация не реагировала.

Местная прокуратура начала расследование.

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Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно накануне. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен, уточняла «Газета.Ru».

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