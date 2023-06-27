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Трое украинских диверсантов уничтожены при попытке вылазки в Белгородскую область

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Трех украинских диверсантов ликвидировали при неудачной попытке вылазки в Белгородскую область. По данным «Известий», это произошло накануне, 26 июня, вечером.

О том, что диверсанты Украины попытались прорваться на территорию региона, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в этот день.

«Действуя на опережение, они (бойцы. — Ред.) предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», — написал он в своем Telegram-канале.

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В середине июня Кадыров в Telegram-канале сказал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона. Кадыров подчеркнул, что взаимодействием с губернатором региона Вячеславом Гладковым, МО РФ, погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

12 июня состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат».

22 мая украинские военнослужащие на протяжении нескольких часов обстреливали приграничные районы Белгородской области, после чего на территорию региона прорвалась диверсионная группа. На следующий день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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