В Подмосковье упавшей с самоката 14-летней девочке удалили почку

Врачи областной больницы в Солнечногорске спасли 14-летнюю девочку, которая упала с самоката. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что пациентка обратилась за помощью только через два часа после падения. При этом у пострадавшей девочки было очень низкое давление — 60/30.

«Компьютерная томография показала повреждение почки. Мы приняли решение провести экстренную операцию. Огромная гематома, начинающаяся от малого таза и заканчивающаяся под диафрагмой — девочка потеряла одну треть крови, почка оказалась полностью размозжена и ее пришлось удалить», — цитирует врача-уролога медицинской организации Николая Смирнова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, операция прошла успешно. Удаление почки никак не скажется на дальнейшей жизни подростка.

Девочку уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее, 25 июня, два самоката столкнулись в Москве. 18-летняя девушка была госпитализирована с серьезными травмами. ДТП произошло в 19:30 воскресенья в переулке Лубочном в центре столицы. По предварительной информации, девушку сбил 15-летний подросток из Мытищ.

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа госпитализировали в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

За день до этого ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы в результате наезда электросамоката, передает RT. По данным пресс-службы театра, несовершеннолетний юноша, сбивший актрису, ехал не по правилам.