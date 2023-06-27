Пляжи Анапы закрыли из-за непогоды

Городские пляжи в Анапе закрыты для посещения из-за шторма. Об этом 27 июня сообщили в мэрии города.

«В связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Сотрудники управления гражданской обороны и защиты населения администрации также предостерегли жителей от неоправданного риска и порекомендовали усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать весь день.

Ранее, 25 июня, о наступлении гроз, ливней и сильного ветра сообщили жителям и гостям Крыма. До этого, 14 июня, сотрудники МЧС предупредили о мощных ливнях в Хостинском районе Сочи, которые спровоцировали сильные потопы. Тогда мощным потоком воды был снесен автомобиль в открытое море.