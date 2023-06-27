Словацкую женщину-депутата оштрафовали на €30 за драку с коллегой

Депутату Национального совета Словакии Романе Табак назначили штраф €30 за драку с ее коллегой Яной Битто Циганиковой. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило словацкое издание aktuality.sk.

Физический конфликт между девушками произошел в сентябре прошлого года во время концерта в одном из баров Братиславы. После инцидента оба депутата попытались возбудить уголовные дела против друг друга, однако полиция установила, что преступления совершено не было.

Издание уточняет, что оба депутата придерживаются разных версий произошедшего, утверждая, что именно оппонентка первая применила физическую силу.

«Романа Табак подтвердила нам, что она получила штраф в размере €30. Цыганикова заявила, что администрация не назначала ей штраф или, по крайней мере, она еще не знает об этом», — сказано в сообщении.

19 мая в парламенте Грузии произошла потасовка во время пленарного заседания. Одной из косвенных причин драки стал в том числе вопрос возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщила «Газета.Ru».

Также 31 марта сообщалось, что депутаты парламента Армении устроили драку в ходе заседания. В результате инцидента один из парламентариев был госпитализирован, другой доставлен в отделение полиции.

Ранее, 22 марта, между депутатами парламента Грузии произошла стычка, в ходе которой они подрались микрофонами. Сначала Виктор Джапаридзе из партии «Грузинская мечта» бросил устройство в оппозиционного депутата Тариела Накаидзе. Некоторое время спустя то же самое сделал однопартиец Джапаридзе Леван Мгалоблишвили.