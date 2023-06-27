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Люстрация 40 тыс. чиновников началась в Польше

Радио RFM: в Польше началась люстрация 40 тыс. чиновников
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques
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Журнал законов Польши объявил об изменениях в Законе о государственной службе, предусматривающих люстрацию до 40 тыс. государственных служащих. Правила вступили в силу во вторник, 27 июня, сообщило польское радио RPL.

У руководства государственных компаний есть неделя, чтобы предоставить в Институт национальной памяти списки всех сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. После получения этих списков у Института национальной памяти будет пять месяцев на проверку данных чиновников.

«[Акт] вводит запрет на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944–1990 годах или были сотрудниками этих органов, и прекращает трудовые отношения с этими лицами», — отмечается в документе.

Как уточняет «Газета.Ru», обозначенный период — время существования коммунистической Польской Народной Республики.

Должностные лица в возрасте 51 года и старше обязаны подать люстрационные декларации в течение 30 дней, то есть до 27 июля. В противном случае трудовые отношения истекают в спустя 15 дней.

Правительство Польши сообщило, что мера может затронуть около 22 тыс. человек, примерно одну треть госслужащих, и около 18 тыс. других работников.

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В феврале из министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников МГИМО. Глава ведомства Збигнев Рау заявил, что это является частью процесса декоммунизации.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что увольнение выпускников МГИМО из министерства иностранных дел Польши сравнимо со средневековой инквизицией.

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